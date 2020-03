Higuain-Icardi, in casa Juve si lavora alla successione

TORINO- Ancora lontano il rinnovo di Gonzalo Higuain che, con le ultime prestazioni, ha fatto dubitare la dirigenza juventina della bontà di un nuovo accordo. Il numero 21 potrebbe quindi essere ceduto in estate, quando sarebbe una delle ultime occasioni per monetizzare una buona cifra dalla sua cessione. Al suo posto, secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, la Juventus potrebbe puntare su Mauro Icardi, che verrà riscattato dal Psg ma ha una gran voglia di tornare a giocare in Italia.

