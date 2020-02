Higuain, c’è ottimismo per Lione

TORINO- Il giorno dopo il successo di Ferrara sulla Spal, la Juventus è tornata al lavoro al JTC per preparare la gara di mercoledì sera contro il Lione, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Prosegue il lavoro personalizzato per Gonzalo Higuain, reduce da una fastidiosa lombalgia che lo ha costretto a saltare la partita di ieri. L’argentino, per cui il peggio è passato, è ottimista sul suo recupero e dovrebbe tornare nella lista dei convocati per la trasferta in terra francese.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<