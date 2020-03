Higuain, avviati i discorsi per il rinnovo

TORINO- Un ultimo mese difficile per Gonzalo Higuain, che non trova la via del gol dal match di coppa Italia contro l’Udinese. Il centravanti argentino, però, ha riconquistato la fiducia della Juventus con le sue prestazioni nella prima metà di stagione e, per questo, potrebbe presto mettere la sua firma sul rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il fratello-procuratore Nicolas e la dirigenza bianconera avrebbero avviato i contatti, così da giungere a una soluzione che possa accontentare tutti.

