Higuain, ansia Juve: può saltare le prossime tre gare

TORINO- Brutte notizie dall’infermeria per la Juve. I bianconeri, infatti, potrebbero dover rinunciare a Gonzalo Higuain per le prossime decisive gare contro Spal, Lione e Inter. Il Pipita, fermato da una fastidiosa lombalgia, difficilmente sarà recuperato per sabato, con Sarri costretto a ricorrere al piano B per sopperire alla sua assenza. Difficile vederlo in campo anche a Lione, mentre c’è qualche speranza per la gara del primo marzo e per questo non si forzeranno i tempi di rientro.

