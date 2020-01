Helveg: “L’Inter vuole lo scudetto, con Eriksen darà filo da torcere alla Juve”

TORINO- Dopo l’acquisto di Christian Eriksen da parte dell’Inter, l’ex difensore nerazzurro Thomas Helveg ha parlato delle possibilità dei nerazzurri di vincere lo scudetto ai microfoni di ekstrabladet: “Quando arrivai io l’Inter non vinceva da tempo, ma ora le cose sono cambiate drasticamente. I nerazzurri vogliono tornare a vincere il campionato e sono la squadra che maggiormente può dare filo da torcere alla Juve, che ha dominato negli ultimi anni in Italia. Con l’arrivo di Eriksen, la squadra di Conte compirà il passo successivo per lo scudetto”.