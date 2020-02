Havertz, Bayern Monaco pronto a fare follie

TORINO- Mezza Europa ai piedi di Kai Havertz. Il giovane centrocampista, con la maglia del Bayer Leverkusen, sta mettendo in mostra le sue grandi qualità, dimostrando di meritarsi la chiamata in un club più blasonato delle “aspirine”. La Juventus, da diversi mesi, segue con molto interesse la situazione, ma il rischio beffa sarebbe dietro l’angolo. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco BILD, infatti, il Bayern Monaco sarebbe pronto a fare follie per assicurarsi il classe 2000, visto come principale erede di Tolisso, tra i nomi in uscita sul mercato.

