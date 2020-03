Hamilton: “Siamo qui per il Re denaro, non si può andare avanti”. E Pjanic condivide il messaggio…

TORINO- Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton ha duramente commentato la situazione Coronavirus, spingendo per l’interruzione dei prossimi Gran Premi in programma: “Siamo qui per il…Re denaro! Per me è scioccante vederci tutti seduti in questa stanza. C’è un mondo che si sta muovendo in una direzione, mentre qui vedo tanti fans in pista con tutti i rischi del caso. Sembra che il resto del mondo stia reagendo, probabilmente un po’ in ritardo: anche l’NBA si è fermata e la Formula1 continua ad andare avanti…”. Un messaggio poi condiviso anche da Miralem Pjanic tramite una stories su Instagram, con il centrocampista bianconero che ha lanciato l’appello: “Fermiamo tutto!!”:

