Hakimi loda Haaland: “Scelta giusta il Borussia, per un top club avrà tempo”

TORINO- Erling Braut Haaland continua a stupire l’Europa dopo la doppietta che ha steso il Psg. Il centravanti norvegese, passato al Borussia Dortmund a gennaio, è ancora sul mirino dei top club come la Juventus, che dovranno però aspettare ancora per mettere le mani su di lui. Intervistato ai microfoni di Cadena SER, anche il compagno Achraf Hakimi ha consigliato al classe 2000 di non farsi prendere dalla fretta: “Ha fatto bene a scegliere il Borussia per la sua carriera. È molto giovane e deve segnare ancora tanti gol, per andare in un top club ci sarà tempo in futuro”.

