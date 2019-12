Haaland, Zidane lo vuole a Madrid

TORINO- Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il Real Madrid sarebbe la principale candidata all’acquisto di Erling Braut Haaland. Il giovane attaccante norvegese, tra i protagonisti della fase a gironi della Champions League con i suoi 8 gol messi a segno, è il sogno di Zinedine Zidane per l’attacco. Il tecnico francese, per concedere maggior respiro al titolare Benzema, ha chiesto al presidente Perez uno sforzo economico per il classe 2000. La Juventus, dal canto suo, continua ad essere vigile su Haaland, ritenuto l’erede di Gonzalo Higuain.