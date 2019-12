Haaland: “Volevo passare al Borussia fin dall’inizio, sto vivendo un sogno”

TORINO- Poche ore fa, il Borussia Dortmund ha ufficializzato l’aquisto di Erling Braut Haaland, attaccante norvegese sul taccuino dei club di mezza Europa, Juventus compresa. Il ragazzo, però, ha optato per il club giallonero e, ai microfoni della TV del Borussia, ha spiegato anche il perchè: “Ho avuto molte discussioni con i dirigenti e lo staff tecnico della squadra. Fin dall’inizio ho avuto la sensazione di volere solamente questo club per il mio futuro. Volevo giocare a calcio in un’atmosfera incredibile come quella che regalano i tifosi del Dortmund. Sto vivendo un sogno”.