Haaland, lo United non molla: pronto un super ingaggio

TORINO- Nelle ultime ore, la Juventus è stata data come principale candidata all’acquisto di Erling Braut Haaland, baby bomber in forza al Salisburgo. Il norvegese, però, è finito prepotentemente nel mirino anche del Manchester United, che starebbe pensando di avanzare una controfferta per beffare i bianconeri. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, i Red Devils vorrebbero provare a sbaragliare la concorrenza con una super offerta al ragazzo: 13 milioni di euro di ingaggio annuali. Cifre da capogiro, che difficilmente i campioni d’Italia arriveranno a toccare. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, è esplosa all’improvviso un’altra clamorosa notizia che sta facendo il giro del web. Sì, è tutto vero: confermata la bomba di Natale! >>>VAI ALLA NOTIZIA