Haaland, irrompe il Real Madrid

TORINO- Con i suoi gol, Erling Braut Haaland si è conquistato le attenzioni degli addetti ai lavori di tutto il calcio europeo, che ora gli prospettano un grande futuro. La Juventus, così come gli altri top club, seguono da vicino la sua crescita, che attualmente sta continuando tra le fila del Borussia Dortmund dopo la mezza stagione al Salisburgo. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, però, il Real Madrid sarebbe al momento in vantaggio per il baby-bomber, considerati gli ottimi rapporti con la dirigenza del club tedesco.

