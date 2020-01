Haaland, il Dortmund non vuole farselo sfuggire: clausola da 75 milioni

TORINO- A neanche un mese dal suo sbarco in Bundesliga, Erling Braut Haaland si è già preso il Borussia Dortmund segnando cinque gol in due partite giocate. Numeri da capogiro per il baby bomber norvegese, che sta continuando a stupire l’Europa anche dopo il suo addio al Salisburgo. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, il club giallonero non avrebbe intenzione di lasciarselo scappare tanto facilmente e, per questo, avrebbe inserito una clausola da ben 75 milioni di euro a partire dal 2021.