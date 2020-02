TORINO- Nella giornata di oggi sono circolate le voci di un possibile addio di Messi al Barcellona, con la Juventus tra le possibili destinazioni. Ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex calciatore Andres Guglielminpietro, ha però smentito un possibile addio ai blaugrana dell’argentino: “Non andrà via, era solo arrabbiato con la società per alcune vicende. Per Messi il Barcellona è come casa, mentre uno come Cristiano Ronaldo, ad esempio, non è nato in casa Real Madrid”.