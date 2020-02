Guardiola: “Squalifica? Non è finita qui, ci appelleremo”

TORINO- Alla vigilia del match tra Leicester e Manchester City, Pep Guardiola è tornato a parlare, in conferenza stampa, della possibile squalifica dalle coppe europee della sua squadra: “So come lavoriamo, ma non possiamo cambiare il pensiero della gente. Abbiamo costruito tutto questo giorno dopo giorno, nessuno ci ha mai aiutato a farlo. Ci appelleremo e vedremo cosa accadrà in seguito, ma posso garantirvi che non è finita qui”.

