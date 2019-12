Guardiola: “Mi sarebbe piaciuto giocare alla Juve con Zidane”

TORINO- Suggestione estiva dei tifosi juventini, che in lui vedevano l’erede ideale di Massimiliano Allegri in panchina, Pep Guardiola è poi rimasto alla guida del Manchester City. Il club, però, sta faticando ad esprimersi sui livelli della passata stagione, visto che il Liverpool capolista è distante ben 14 punti. Fondamentale per i citizens, quindi, non sbagliare più un colpo, già dalla sfida di sabato con il Leicester. Prima, però, l’impegno di Coppa di Lega con l’Oxford, previsto per domani. Intervenuto oggi nella classica conferenza stampa della vigilia, Guardiola ha lasciato spazio anche ad un retroscena sulla sua carriera da calciatore. Retroscena che, anche stavolta, coinvolge direttamente la Juve: “Mi sarebbe piaciuto giocare al fianco di Zidane, ma purtroppo non è mai successo. Quando lasciai il Barcellona il mio sogno era di giocare con la maglia bianconera insieme a lui, ma non si è mai avverato”.