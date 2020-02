Guardiola chiude al trasferimento: “Il City è speciale, se non mi esonerano resto”

TORINO- Intervistato da Sky Sports UK, Pep Guardiola ha chiuso le porte a un possibile addio al Manchester City, nonostante i problemi che hanno travolto il club: “Questo club è speciale e, se non mi licenziano, resto al 100%. Amo questa società e non mi sembra il momento adatto per abbandonarla. Nei prossimi tre mesi penseremo soltanto a terminare al meglio questa stagione, poi vedremo cosa ci dirà la sentenza. Alla fine sono convinto che la verità verrà a galla e, se disputeremo la Champions, giocheremo sempre per vincerla”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<