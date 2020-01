Guardiola: “Bisogna abolire una competizione, i calciatori rischiano di farsi male”

TORINO -L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha parlato intervistato in conferenza stampa.

“La soluzione sarebbe avere un anno da 400-500 giorni più o meno. Così ci sarebbe il tempo. Se si fa così potremmo anche pensare ad un’altra competizione, ma altrimenti occorre abolirne una. Non ha senso. Abbiamo troppi pochi giorni a disposizione liberi in un anno.”

MENO PARTITE – "Bisogna eliminare qualche competizione. Così si avrebbe più tempo. Meno gare, meno coppe, meno squadre, più qualità e meno quantità. Le persone ne sarebbero felici, andrebbero al cinema o a teatro. Possono vivere con un po' meno calcio. Sicuramente. In Germania e in Spagna ci sono meno partite e più riposo. In Bundesliga ci sono 18 squadre e non 20. C'è molta differenza rispetto all'Inghilterra. Lo dico per i giocatori. Perché sono loro che rischiano di farsi male con tutte queste gare."