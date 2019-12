Green, critiche pesanti all’indirizzo di Sarri: “Gestisce la squadra come una banca, non ha piani alternativi e fa fatica a cambiare”

TORINO- Piovono pesanti critiche all’indirizzo di Maurizio Sarri. A parlare, ai microfoni del quotidiano The Athletic, è l’ex portiere del Chelsea Robert Green, che ha trascorso la scorsa stagione agli ordini del tecnico bianconero: “Gli dissi che non aveva mai un piano B e i giocatori avevano paura a dirglielo in faccia a differenza mia. Ne parlai con lui per una ventina di minuti, prima di ricevere i complimenti dei miei compagni. Molti di loro la pensavano come me, ma non potevano dirlo per paura di perdere il posto in prima squadra. È un ex bancario e gestisce la sua squadra come fosse una banca. A volte i suoi piani funzionavano, ma non teneva conto dell’altro club e degli altri undici giocatori. Fa fatica a cambiare perchè non ha piani alternativi e se sbagliavamo ci diceva di continuare a fare a modo suo ma meglio. In tutta la scorsa stagione abbiamo ripetuto sempre le stesse sedute, fatto salvo per 18 volte”.