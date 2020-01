Graziani: “Sarri si è dovuto adattare alla Juve, se non vince la Champions non verrà ricordato”

TORINO- Ciccio Graziani, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato della situazione attuale in casa Juventus: “Sarri ha idee calcistiche interessanti, ma non va dimenticato anche quello che ha sbagliato in carriera. Quando ha trovato una squadra che si sposava con le sue idee ha fatto faville, ma in altre parti ha faticato. A Napoli, ad esempio, ricordano che non ha vinto nulla. Alla fine ha dovuto adattarsi lui alla Juve. I bianconeri vinceranno ancora anche senza esprimere un calcio meraviglioso, perchè alla fine alla società importano i risultati. Se Sarri non vincerà la Champions sarà ricordato come uno dei tanti. Eriksen? Se i bianconeri si lasciano scappare un parametro zero è perchè non gli interessa”.