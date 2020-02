Graziani: “La Juve non aveva bisogno di altri acquisti, il tridente deve sempre giocare”

TORINO- Ciccio Graziani, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato della situazione attuale in casa Juve: “Dal mercato non servivano rinforzi, devono ancora migliorare gli acquisti della scorsa estate. Tridente? Se in attacco ho tre giocatori come Dybala, Ronaldo e Higuain io li faccio sempre giocare. Credo che Cr7 abbia bisogno di un centravanti di riferimento. Centrocampo? La qualità c’è, il problema è che gli interpreti non hanno fin qui reso come ci si aspettava da loro. Scudetto? Giocare le coppe non è un vantaggio in questo caso. L’Inter dovrà sudarsela in Europa League, mentre la Lazio è avvantaggiata da questo punto di vista”.