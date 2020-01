TORINO- All’indomani del ko esterno in casa del Napoli, Ciccio Graziani ha detto la sua sulla situazione in casa Juve. Poche parole per l’ex attaccante della Nazionale, che ha però espresso un più che chiaro concetto ai microfoni di Radio Sportiva: “Richiamate il soldato Allegri! In casa Juventus è ormai da diverso tempo che si sta scherzando con il fuoco, non ho mai visto la squadra messa così male sotto tutti gli aspetti!”.