Graziani: “Juve con un grande peso nella politica del calcio? Colpa di una Lega debole”

TORINO- Ai microfoni di Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha così commentato il momento che sta vivendo il calcio italiano: “Una Lega debole come quella della Serie A dà vita a discorsi come quello su una Juve che ha un grande peso nella politica calcistica. A questo punto c’è bisogno di una decisione precisa, che dia un segnale forte e chiaro. Lo stop teoricamente aiuta le squadre in allenamento, ma mi metto anche nei panni dei giocatori che avranno le stesse preoccupazioni di tutte le altre persone che in questo momento si trovano in Italia”.

