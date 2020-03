Graziani: “Il gioco di Sarri non si vede, senza Ronaldo dove sarebbe la Juve?”

TORINO- Ciccio Graziani, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato della situazione in casa Juventus: “I big match necessitano di tifosi. Io avrei rinviato tutte le partite, abbiamo fatto una figuraccia in questo modo. Quando si prende una decisione questa va mantenuta. La Juve è partita in estate per vincere campionato e coppa Italia, oltre ad essere competitiva in Champions League. I risultati del gioco di Sarri non si vedono, senza Ronaldo dove sarebbe la squadra in questo momento?”.

