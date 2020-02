Giudice Sportivo: un turno di stop per Bonucci

TORINO- Il Giudice Sportivo ha emesso le sentenze in merito alle squalifiche derivanti dalla ventiquattresima giornata di campionato. Coinvolta anche la Juventus che, per la sfida di sabato contro la Spal, sarà costretta a fare a meno di Leonardo Bonucci, fermato per un turno. Il numero 19, diffidato prima della gara con il Brescia, è stato poi ammonito per aver commesso un fallo su Ayè, facendo così scattare la giornata di stop.

