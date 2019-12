Giudice sportivo: Bentancur fuori per una giornata

TORINO- Il Giudice Sportivo Gerardo Mastandrea ha ratificat quest’oggi i provvedimenti sull’ultima giornata di Serie A. Coinvolta anche la Juventus, che dovrà rinunciare per la partita di domani contro la Sampdoria a Rodrigo Bentancur, squalificato. Il centrocampista uruguaiano, diffidato per la partita contro l’Udinese, ha ricevuto un cartellino giallo nel finale del match vinto per 3-1, facendo così scattare la squalifica. Non tutto il male, però, vien per nuocere, visto che il numero 30 sarà così disponibile per la sfida di supercoppa italiana contro la Lazio, in programma domenica.