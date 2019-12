Giroud, si inserisce la Juve

TORINO- Ormai annunciata la partenza di Mario Mandzukic, di cui si attende solamente l’ufficialità, la Juventus è in cerca di un nuovo centravanti da alternare al titolare Gonzalo Higuain. L’ultima idea, secondo quanto riportato da La Stampa, porta i bianconeri sulle tracce di Olivier Giroud, ariete in uscita dal Chelsea. Il francese ha un ottimo rapporto con Sarri, come certificato dalle undici reti messe a segno nell’ultima trionfale edizione di Europa League, e ciò potrebbe favorire la trattativa. Sull’ex Arsenal c’è anche l’Inter, in cerca di un attaccante da alternare ai propri titolari.