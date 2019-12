Giroud, l’Inter si ritira dalla corsa

TORINO- Ormai sfumato l’acquisto di Haaland, passato ufficialmente al Borussia Dortmund, la Juventus è sempre alla ricerca di un rimpiazzo dopo la cessione di Mario Mandzukic. Il piano B, dopo aver visto sfumare l’arrivo del baby norvegese, è rappresentato da Olivier Giroud, in uscita dal Chelsea. Il francese ha un ottimo rapporto con Maurizio Sarri, derivato dalla vittoria dell’Europa League con il Chelsea, e questo potrebbe favorirne il passaggio in bianconero. Altro fattore importante, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è il ritiro dell’Inter dalla corsa. I nerazzurri, infatti, non sarebbero al momento alla ricerva di un centravanti.