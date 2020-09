TORINO- Intervistato in esclusiva dai microfoni di Tuttojuve.com, Michael Manuello, procuratore di Olivier Giroud, ha commentato le voci che vorrebbero il suo assistito vicino alla Juventus: “Non ho letto le notizie che arrivano dall’Italia, ma in questo momento non ci sono contatti con la Juventus”. Poche ma coincise parole. Il centravanti francese, secondo Sky Sport, sarebbe entrato nel mirino di Fabio Paratici viste le difficoltà ad arrivare alla firma di Luis Suarez.