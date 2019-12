Giroud, la Juve sfida il Lione

TORINO- La sfida tra Juventus e Lione è già iniziata, nonostante manchino quasi due mesi al doppio confronto degli ottavi di finale di Champions League. I due club sono pronti ad affrontarsi prima sul mercato, dove hanno un obiettivo in comune: Olivier Giroud. Il centravanti francese è in uscita dal Chelsea e, per i bianconeri, secondo la stampa francese, rappresenta il piano B nel caso in cui non dovesse concretizzarsi l’acquisto di Haaland. L’ottimo rapporto con Sarri e la possibilità di giocare per la vittoria della Champions League potrebbero fare la differenza, spingendolo a rifiutare la corte del club di Rudi Garcia.