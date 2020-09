Giroud, il Chelsea fissa il prezzo

TORINO- Dopo la partenza di Gonzalo Higuain, la Juventus è in cerca di un centravanti. In attesa di risolvere la situazione Suarez, con l’uruguaiano ancora in attesa del passaporto, il club bianconero valuta profili alternativi. Uno di questi è quello di Olivier Giroud, in uscita dal Chelsea, finito fuori dai progetti di Lampard. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la spesa non sarebbe esosa, vista la valutazione di soli 5 milioni di euro del cartellino del francese.