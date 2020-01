Giroud, anche il Lione fuori dai giochi

TORINO- Mancano ormai pochi giorni alla riapertura della finestra di mercato. La Juventus lavora per regalare ulteriori rinforzi a Maurizio Sarri, in vista di una stagione con ancora tre competizioni da giocare. Obiettivo primario è quello di rimpiazzare Mandzukic, ceduto ufficialmente in Qatar. Il primo nome per sostituire il centravanti croato è quello di Olivier Giroud, in uscita dal Chelsea dove non ha mai convinto il neo tecnico Frank Lampard. Il transalpino è profilo gradito a mister Sarri, che può sperare davvero di riaverlo a disposizione dopo l’annata londinese. Secondo quanto riportato dalla stampa francese, infatti, anche il Lione si sarebbe ritirato dalla corsa all’ex Arsenal dopo l’Inter. I prossimi avversari in Champions della Juve, infatti, puntano sul ritorno di Mariano Diaz.