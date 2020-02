Giaccherini: “Sarrismo difficile con Cristiano Ronaldo”

TORINO – Dopo aver vinto il primo degli 8 storici titoli italiani della Juventus, Emanuele Giaccherini ha continuato la sua avventura nel calcio italiano. L’attuale centrocampista del Chievo è tornato a parlare di Juventus ai microfoni di DAZN: “La Juve ha fatto una scelta, ha preso un allenatore che basa il suo gioco sul palleggio. Si è visto soprattutto a Napoli con il sarrismo. Alla Juventus è più difficile anche perché c’è Ronaldo che ha un modo di giocare tutto suo. Si mette a disposizione della squadra, ma ci sono cose che non puoi chiedergli. Sarri ha fatto fatica a inserirsi in questa squadra perché è stata costruita negli anni per un determinato tipo di gioco. Mandzukic sarebbe stato fondamentale, ma hanno fatto scelte diverse”.

