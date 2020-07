Gesto di beneficenza da parte di Cristiano Ronaldo

TORINO- Campione in campo, ma anche fuori. Cristiano Ronaldo si dimostra, ancora una volta, un campione dal cuore d’oro. Nella giornata odierna infatti, ha deciso di donare la sua maglietta numero 7 della Juventus, con tanto di autografo, ai medici e infermieri cubani che hanno scelto di venire a Torino per dare una mano durante l’emergenza coronavirus. La consegna della maglia è avvenuta nella mattinata, per mano di Julio Guerra, capo della delegazione cubana arrivata in città negli scorsi mesi per portare aiuto al personale medico del nostro paese. Cristiano Ronaldo avrebbe voluto consegnare la maglia di persona, ma complice l’impegno di stasera contro il Sassuolo, non ha potuto essere presente.

