Georgina: “Ronaldo è il migliore di tutti i tempi, è l’unico che mi fa entusiasmare durante una partita”

TORINO- A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, di cui sarà una delle dieci conduttrici, Georgina Rodriguez si è raccontata ai microfoni di Grazia, parlando anche di Cristiano Ronaldo, suo compagno da ormai tre anni: “Desidero farmi conoscere dalla gente per quello che sono e non c’è posto migliore del Festival di Sanremo. Per me è importante essere stata scelta tra le conduttrici, sono una donna e desidero essere autonoma. Mi piace lavorare in campo artistico. Ronaldo? Quando l’ho visto la prima volta tremavo. Ho la fortuna di essere la compagna del miglior calciatore di sempre. Non ha rivali, quando scende in campo è l’unico che riesca a farmi provare entusiasmo durante una partita. Ci siamo impegnati entrambi molto per arrivare ad avere quello che abbiamo e vogliamo insegnarlo anche ai nostri figli. Il sacrificio, la disciplina, il senso di responsabilità, i sogni, la perseveranza e la gratitudine sono valori che desideriamo trasmettere loro ogni giorno”.