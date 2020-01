TORINO – Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo sarà a Sanremo. La ragazza affiancherà Amadeus in una della serate del festival, probabilmente in quella di giovedì. Ma non ci sarà solo lei: da quest’anno infatti, saranno presenti accanto al conduttore due donne diverse ogni sera: Mara Venier, Rula Jebreal, Antonella Clerici, Diletta Leotta e Laura Chimenti sono solo alcuni nomi delle vallette che si presenteranno sul palco.