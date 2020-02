TORINO – Georgina Rodriguez è stata ieri co conduttrice della terza serata di Saremo, con Cristiano Ronaldo che ha seguito la sua compagna dalla prima fila dell’Ariston.

La modella e compagna di CR7 ha incantato la platea, e non ha smesso di farlo nemmeno quando è scesa dal palco: Georgina ha infatti devoluto in beneficenza all’ospedale Regina Margherita di Torino, l’intero cachet per la serata, che ammonterebbe a 140 mila euro.