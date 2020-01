Gentile: “Anastasi ha fatto la storia del calcio italiano, vergognoso che non ci sia stato un minuto di silenzio”

TORINO- Claudio Gentile, ex difensore della Juventus e compagno di Pietro Anastasi, si è così espresso ai giornalisti presenti al funerale dell’amico, scomparso la scorsa settimana dopo una lunga malattia: “pietro ha fatto la storia del calcio italiano. Ha giocato anche in Nazionale oltre che alla Juve, di cui rappresentava la perfetta essenza. Trovo vergognoso il fatto che non ci sia stato un minuto di silenzio in suo onore. In Italia, però, non rispettiamo le persone che fanno cose importanti. Se uno come Pietro non viene celebrato è una cosa gravissima, ma sarà la loro coscienza a dare consigli”.