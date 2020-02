Gazzetta dello Sport, la prima pagina: “Conte alla rovescia”

TORINO- Sulla prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport il tema principale è l’eterno scontro tra Juventus e Inter, con la partita attesa tra 25 giorni. Un “Conte alla rovescia”, facendo riferimento con un gioco di parole al ritorno del mister leccese allo Stadium da avversario. Spazio poi per la vittoria di Gasperini in occasione della Panchina d’Oro e per l’esonero di Mazzarri, sostituito da Moreno Longo. Infine, focus su Ronaldo, che sta vivendo un momento magico a livello realizzativo: