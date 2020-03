Gasperini: “Scudetto? Perse troppe gare e poi altre squadre hanno qualcosa in più di noi”

TORINO- Dopo il netto successo ai danni del Lecce, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport, affrontando anche il discorso scudetto: “Tante partite sono finite in goleada questa stagione, ma ne perdiamo un po’ troppe per essere da scudetto. La quota è attorno ai 90 punti. E poi ci sono altre squadre che, al momento, sono superiori per la corsa allo scudetto. Penso alla Juventus, ma anche ad Inter, Napoli e Lazio”.

