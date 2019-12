Gasperini: “Kulusevski sta facendo grandi cose, sul futuro chiedete al presidente”

TORINO- Dejan Kulusevski continua a stupire. L’attaccante svedese, ormai punto fermo del Parma, sta stupendo tutti con le sue prestazioni in questo girone d’andata di Serie A. La Juventus, così come l’Inter, si è avviata da tempo per portarlo tra le sue fila, anche se appare improbabile un arrivo già a gennaio. Ai microfoni di DAZN, il tecnico dell’Atalanta Gasperini ha parlato di un possibile ritorno del giovane a Bergamo: “Kulusevski sta facendo cose straordinarie, già a 16 anni si vedeva che era di una categoria superiore. Futuro? Non dovete parlarne con me, chiedete al presidente Percassi”.