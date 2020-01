Garics: “La partita con la Juve si prepara da sola”

TORINO- Vigilia di Napoli Juventus, un match che, nonostante la differenza in classifica tra le due squadre, è sempre molto sentito dalle due tifoserie. A confermarlo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, è l’ex terzino azzurro György Garics: “Questo tipo di partite dà ai giocatori una carica incredibile. La gara contro la Juventus si prepara da sola per quanto riguarda l’aspetto emotivo. Tradimenti? Il calcio di oggi è ormai una macchina per fare i soldi. I calciatori non si accontentano più di quello che hanno, vogliono sempre di più dalla loro carriera. Ogni sei mesi sembra ci sia un nuovo treno della vita da non poter perdere”.