Gare rinviate, la Juve approfitta e svuota l’infermeria

TORINO – È difficile pensare a dei benefici quando il mondo del calcio si paralizza come in queste ultime settimane. Ma dovendone trovare qualcuno, la Juventus potrebbe dirsi avvantaggiata nella gestione degli infortuni. Oltre a dare più tempo a Chiellini per recuperare la condizione dopo la rottura del legamento crociato, lo stop forzato del calcio italiano può servire alla Juve per svuotare quasi completamente l’infermeria. Douglas Costa e Khedira sembravano pronti per qualche scampolo di partita nei match contro Inter e Milan, e chissà che ora non possano avere tempo per rientrare al meglio della condizione e magari tornare ad avere i 90′ nelle gambe.

