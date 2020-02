Garcia: “Vinto contro una delle favorite per la Champions, a Torino dovremo avere lo stesso coraggio”

TORINO- Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del Lione, Rudi Garcia ha parlato del confronto con la Juve in Champions: “Siamo felici, abbiamo disputato una grande partita ma già siamo pronti per il ritorno. L’obiettivo era vincere e non prendere gol e lo abbiamo fatto contro una delle favorite alla vittoria finale. Li avevamo studiati bene e sapevamo come colpirli. Con il passare dei minuti abbiamo preso coraggio e dovremo farlo anche a Torino. Abbiamo sofferto nel finale, ma abbiamo tenuto bene il risultato e le tattiche sono state ben eseguite. Nel secondo tempo avremmo dovuto essere migliori con la palla, soprattutto avendo almeno uno o due buoni contrattacchi. Ho un piano di gioco anche per il ritorno, ma dovremo pensare anche a come si metterà la partita. In queste gare devi divertirti e ovviamente vincere, per trarre maggiori benefici”.

