Garcia: “Settimana normale per noi, abbiamo tempo per recuperare in vista della Juve”

TORINO- Intervenuto in conferenza stampa, Rudi Garcia ha analizzato i prossimi impegni che attendono il suo Lione: “Per noi sarà una settimana normale come tutte le altre. Sono stato il primo a criticare la federazione quando il calendario era troppo fitto e esponeva magari i giocatori a degli infortuni, ma abbiamo la possibilità di giocare venerdì e di avere tutto il tempo per recuperare in vista della partita con la Juve. È una decisione intelligente e ringraziamo la federazione per per questa decisione. Roma? Sarei rimasto nel club in cui ero in Italia se mi avessero voluto”.

