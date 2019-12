Gama: “Il calcio femminile sta crescendo, ma bisogna investire ancora tanto”

TORINO- Sara Gama, capitano e difensore della Juventus Women, ha parlato del calcio femminile in occasione dei Globe Soccer Awards a Dubai: “Negli ultimi anni ci sono stati cambiamenti significativi. Il calcio femminile stra crescendo molto, ma se vogliamo diventare una vera e propria industria come quello maschile bisogna investire ancora molto e nel modo giusto. Non vedo l’ora di avere più donne calciatrici. È vitale per l’industria sportiva e calcistica del nostro genere. Vogliamo vedere più di 23mila giocatrici, anche perché la Francia ne ha più di 100mila”.