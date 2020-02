Gallinari: “Si allo scudetto alla Juve e magari una mano gliela dà il Milan vincendo il derby”

TORINO- Danilo Gallinari, noto cestista e tifoso milanista, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport in vista del derby: “Sappiamo bene che per tornare ai tempi di gloria ci vorrà tempo, al momento non possiamo competere con Juve e Inter. Vincere il derby sarebbe importante, soprattutto per continuare a rincorrere un posto in Europa. Ma i nerazzurri sono un osso duro e i nuovi acquisti portano sempre entusiasmo. Eriksen, ad esempio, è fortissimo e potrà dargli una grande mano nella lotta scudetto. Campionato? Si alla vittoria della Juve e magari una mano gliela possiamo dare noi vincendo il derby”.