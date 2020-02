Galliani: “In un anno e mezzo vogliamo arrivare ad affrontare la Juventus”

TORINO- In una breve intervista concessa ai microfoni di Repubblica, l’ad del Monza Adriano Galliani ha fatto il punto sulla situazione del suo club, svelando anche un piccolo grande sogno: “Finchè non ci saremo arrivati non parlerò della serie B per scaramanzia. Juventus B? Non mi ha fatto un effetto particolare affrontarli, la partita non c’entrava nulla con l’Old Trafford. Il sogno è un Monza-Juventus come nel 1976, 1-1 con reti di Boninsegna e Braida. In un anno e mezzo puntiamo a tornare a certe sfide”.

