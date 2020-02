TORINO – L’ex attaccante di Juventus e Milan Giuseppe Galderisi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio 24, dove ha parlato della stagione dei bianconeri, soffermandosi anche su Maurizio Sarri.

“Sarri è in discussione perché la Juve non riesce a esprimersi nonostante i campioni che ha in gruppo. La Juve però è in corsa su tutto, non facciamo i funerali prima di avere il morto”.