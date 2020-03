FT Business of Football Summit, Agnelli tra i partecipanti

TORINO- I prossimi giorni saranno molto importanti per il presidente Andrea Agnelli. Il numero uno bianconero, infatti, il 5 marzo volerà a Londra dove parteciperà all’evento FT Business of Football Summit. Calcio e business i due argomenti al centro del dibattito, che si concentrerà sulla loro collaborazione in ottica futura. Un evento che avrà luogo dalle ore 10 alle ore 18 e al quale prenderà parte anche il presidente dell’Inter Steven Zhang.

